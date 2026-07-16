El 31 de julio será la solemne eucaristía de la Diócesis de San Isidro en la Basílica de los Ángeles

Este jueves se dio a conocer el programa oficial de las Fiestas en honor a la Virgen de los Ángeles.

Dentro del programa, se incluyen las solemnes eucaristías que celebran las diferentes diócesis del país.

En el caso de la Diócesis de San Isidro, le corresponderá a Monseñor Juan Miguel Castro, presidirla el viernes 31 de julio a partir de las 11 de la mañana.

Antes, a las 10 de la mañana, será la peregrinación y Santo Rosario, partiendo del Museo Municipal de Cartago (Antiguo Cuartel), se recorrerá el bulevar hasta la Basílica por la Vía de los Peregrinos.

Las actividades serán del jueves 23 de julio al dos de agosto. Además del cinco y seis de setiembre.

En la Basílica se preparan para recibir a cientos de peregrinos y fieles católicos.