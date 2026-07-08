Sitio Museo Finca 6 en Osa recibe el Escudo Azul Internacional y fortalece su protección

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), a través del Museo Nacional de Costa Rica, fortaleció la protección internacional del patrimonio arqueológico nacional con la entrega del emblema Escudo Azul Internacional al Sitio Museo Finca 6, en Osa.

Esta distinción reconoce la importancia excepcional de los bienes culturales que resguarda el sitio y refuerza los mecanismos para su salvaguarda ante eventuales conflictos armados.

La entrega fue realizada el pasado 23 de junio por la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario (CCDIH), como parte de las acciones derivadas de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de bienes culturales.

El Escudo Azul reconoce el valor excepcional de los asentamientos con esferas de piedra del Diquís y reafirma el compromiso de Costa Rica con la salvaguarda de un legado cultural que pertenece a las presentes y futuras generaciones.

El reconocimiento complementa la Declaratoria de Patrimonio Mundial otorgada por la UNESCO en 2014 a los asentamientos cacicales precolombinos con esferas de piedra del Diquís, fortaleciendo el respaldo internacional para su conservación.

El emblema Escudo Azul nació al amparo de la Convención de La Haya de 1954, impulsada tras las pérdidas patrimoniales ocasionadas por las guerras mundiales. Su objetivo es identificar y proteger sitios, monumentos, museos y bienes culturales de especial relevancia para la humanidad.

Los espacios que portan este distintivo cuentan con reconocimiento internacional y están protegidos por normas que prohíben su ataque, destrucción o utilización con fines militares durante conflictos armados.

En Costa Rica, el Escudo Azul se implementa desde 1998 y corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud valorar y seleccionar los sitios que reúnen las condiciones para recibir esta distinción, de acuerdo con la relevancia histórica, cultural y patrimonial de los bienes que resguardan.

El Sitio Museo Finca 6 fue inaugurado el 7 de diciembre de 2013 para investigar, conservar y difundir la riqueza cultural de los asentamientos arqueológicos del Diquís.

Ubicado en el cantón de Osa, Puntarenas, desarrolla programas educativos, culturales y de investigación que acercan a la ciudadanía a uno de los patrimonios más relevantes de la historia precolombina de Costa Rica.