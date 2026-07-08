Teleférico al Chirripó es una iniciativa que trabaja ya el Grupo de Acción Territorial de Pérez Zeledón

De esta manera, se refirió el presidente del Grupo de Acción Territorial de Pérez Zeledón, Antonio Mora, sobre una de las iniciativas que trabaja la organización, como es el proyecto de un teleférico al Parque Nacional Chirripó, con el fin de promover mayormente la actividad turística en el cantón.

En primer lugar, la intención es conformar una comisión con el apoyo del Poder Legislativo, para posteriormente sumar esfuerzos con el Poder Ejecutivo.

Ya con la Comisión conformada, se abordaría la necesidad de trabajar el estudio de factibilidad, donde se determine si es viable o no un proyecto de estos, para determinar temas legales y ambientales.

Además, se determine la ubicación, capacidad y otros aspectos.

Otro aspecto importante, es el económico, los recursos que se requieren para los estudios.

Esta iniciativa avanza y esperan pronto que se vayan materializando las acciones.