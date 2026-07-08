Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Barrio Morazán se llena de actividades este fin de semana

Esto es parte de la agenda de actividades de los festejos patronales de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Barrio Morazán en Pérez Zeledón, que pertenece a la Diócesis de San Isidro.

La misa solemne, será el jueves 16 de julio.

Esta Parroquia cumple dos años de creación, su sede parroquial en el Santuario de la Divina Misericordia y ahora en lo que trabajan es en la posibilidad de adquirir un terreno contiguo al templo.

Esta Parroquia tiene 21 filiales.

Con esta Parroquia Nuestra Señora del Carmen, la Diócesis de San Isidro tiene 27 parroquias.