Salud del generaleño Ulises Cerdas preocupa a su familia tras detención en Estados Unidos

El siete de agosto de este 2026, la vida cambió para una familia oriunda de Guadalupe de Rivas en Pérez Zeledón, tras la detención en Estados Unidos de Ulises Cerdas Hernández de 64 de edad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Yolanda Romero, esposa de Ulises, es la más preocupada por la situación que viven, sobre todo por las condiciones de salud de su esposo.

Están solicitando que sea deportado lo antes posible a Costa Rica, han enviado varios correos a los consulados, pero a la fecha es poca la información que tienen.

Lo que más les preocupa es la condición de don Ulises, pues afirma que antes de que fuera detenido, no tenía problemas de salud y ahora, supuestamente sí, para lo cual le aplican medicamentos que no saben tampoco que serán.

Qué fue lo que sucedió en el caso de don Ulises. El 7 de agosto, se despidió de su esposo, quien se dirigía a su trabajo en un vehículo y 10 minutos después, lo detuvieron.

En su caso, afirma que logra hablar con su esposo todos los días, eso la reconforta un poco.

El matrimonio de don Ulises y doña Yolanda, logró la visa, anteriormente, viajaban constantemente para ver a sus hijos quienes tienen ya 17 y 11 años de vivir en los Estados Unidos, pero en uno de esos viajes, tomaron la decisión de quedarse.

La familia pide que don Ulises sea deportado, para que su condición de salud no empeore y además, que no sea trasladado a otros centros de detención.

La familia, además, cuenta con un video que lograron tras sobrevolar el centro Moshannon Valley Processing Center, en el que se encuentra detenido.