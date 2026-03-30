Un 50% de avance tiene el nuevo edificio que tendrá REDISH para la atención de la población en situación de calle

La Municipalidad de Pérez Zeledón lleva a cabo la construcción de un edificio donde se tendrá la atención de la población en situación de calle.

Se trata de dos aulas, una bodega, baterías sanitarias y baño.

La obra se construye en un terreno municipal ubicado en El Hoyón, luego de que el Departamento de Ayudas Comunales del MOPT les donara materiales y por parte del municipio, se aportaron 46 millones de colones.

En enero anterior, comenzaron los trabajos.

La iniciativa surge luego de que el IMAS, cancelara el proyecto de construcción.

Una vez listo se le dará en convenio a la Asociación Red para Disminuir el Sufrimiento Humano, Redish, que atiende a esta población.

En REDISH atienden hasta 30 personas diarias de lunes a viernes.

En Redish están a la espera de que se concluya, para seguir adelante con una campaña para tener otras obras.

REDISH nació en el 2008.