Vecino rescata lapas que iban a ser comercializadas en el cantón de Osa

Jossy Saborio, un empresario y vecino de Ciudad Cortés, rescató varios pichones de lapa que, en apariencia, iban a ser comercializadas de forma ilegal en el cantón de Osa.

Según relató, se dio cuenta que, en un árbol de jobo, donde se encontraban los nidos, había sido vandalizado y que los pichones fueron sustraídos.

El empresario indicó que 8 días después logró ubicar a un sujeto en condición de calle, quien portaba un balde plástico con los pichones de lapa.

De inmediato, intentó coordinar con distintas autoridades para el decomiso, sin embargo, tras varias horas y días sin respuesta, decidió intervenir.

Ante la situación, el empresario optó llamar y ofrecerle dinero 80.000 mil colones al sujeto para recuperar las aves y evitar que fueran comercializadas.

Una vez en su poder, inició coordinaciones con contactos en refugios y veterinarias, hasta lograr establecer comunicación con funcionarios del MINAE.

Tras tener los pichones, pretendía devolverlos al nido, pero por recomendación de un experto, tomó la decisión de entregarlas a las autoridades, que se encargaron de su traslado a un refugio en el cantón de Osa para su atención y protección.

Para este vecino, es muy lamentable lo que pasó.

Este lunes 30 de marzo, se informó que uno de los pichones rescatados murió.

Este caso hace un llamado a la conciencia sobre la importancia de proteger nuestra fauna silvestre y denunciar cualquier acto ilegal que atente contra ella.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda reportar al 9-1-1.