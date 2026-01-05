Una nueva infraestructura tendrá la Escuela IDA Jorón

Por medio del PROERI – Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura- de la Comisión Nacional de Emergencias, la Escuela IDA Jorón en Pérez Zeledón, tendrá una nueva y moderna infraestructura.

Se trata de una inversión de 860 millones de colones.

Incluye dos aulas de preescolar, 7 aulas académicas, un espacio para artes industriales, un aula para educación musical, el comedor, la dirección y la caseta para el guarda.

Ya el antiguo edificio fue demolido, para que se inicien los trabajos de la nueva obra.

Mientras tanto, la escuela funciona en el salón comunal de la localidad, que se adaptó para dicho fin.

PROERI, es el programa, destinado a atender los daños causados por la tormenta tropical Bonnie, la Zona de Convergencia Intertropical del Pacífico y el Huracán Julia.

En el caso de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón, tiene 24 centros que forman.

De estos, ya 14 fueron adjudicado. Se estaría iniciando primero con el diseño y se está a la espera de un cronograma de toda la ejecución.

Se trata de las escuelas República de México, Daniel Flores Zavaleta, San José Rivas, Santa María, Quizarrá, I.D.A. Jorón, Santa Cruz y Laboratorio, que tendrán construcción.

Mientras que Palmital, Renacer, Pavones y Santiago, será un mantenimiento mayor y San Agustín con un mantenimiento menor.

Los otros centros educativos, que son 10, están en la revisión de los términos de referencia para trasladarlos a licitación. Este proceso está a cargo de la CNE.

PROERI se desarrolla bajo el estricto cumplimiento de los marcos normativos aplicables según la ley N° 10.426 y la ley contrato préstamo 2.317, que en el caso de las obras en emergencia están amparados bajo la Ley Nacional de Emergencias y para las obras de riesgo inminente a través de la normativa de adquisiciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).