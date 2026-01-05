Pensionados en Pérez Zeledón se manifestaron en apoyo al Movimiento Nacional de Derechos del ROP

La mañana de este lunes cinco de enero, un grupo de personas pensionadas estuvo en el parque de San Isidro de El General, manifestando su apoyo al Movimiento Nacional Derechos del ROP, que defiende los derechos de los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en Costa Rica.

Actualmente, el pago del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) a los pensionados, se paga en tractos pequeños de manera mensual.

Precisamente, buscaron apoyo en la Asamblea Legislativa, para hacer algunos cambios.

Precisamente, el martes 13 de enero, hay una convocatoria para las barras de la Asamblea Legislativa, ya que, en la Comisión de Asuntos Sociales, van a recibir a los representantes del grupo a nivel país.

En el Congreso varias iniciativas que buscan permitir a los pensionados retirar de forma total los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Entre ellas, se encuentra la de Ada Acuña, quien presentó el proyecto de Ley 24.984 que pretende acelerar el pago y cuenten con el monto que les corresponde.

Los expedientes 23.547 y 24.955, presentados por el diputado, Gilbert Jiménez Siles, que buscan que los pensionados puedan retirar en una única vez el ROP.

Mientras que Rocío Alfaro, la diputada del Frente Amplio, propuso el expediente 24.972, que busca que los pensionados entre el 1.º de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029 puedan retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales en tractos mensuales durante un año.

Los representantes del Movimiento, dan seguimiento a las convocatorias.