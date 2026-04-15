1 al 17 de mayo serán los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador

Dos semanas y media de actividades, tendrá este 2026, los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador, pues serán del primero al 17 de mayo.

El primero de mayo a las dos y media de la tarde, será el reinado.

El sábado dos de mayo a las 10 de la mañana, se llevará a cabo el desfile de carrozas con su santo patrono.

El domingo tres de mayo, el desfile de bandas a las ocho de la mañana.

Mientras que el domingo 10 de mayo, se realizará la segunda edición de la carrera atlética a partir de las seis y media de la mañana.

El lunes 11 de mayo, será el tradicional partido de sacerdotes de la Diócesis de San Isidro, a partir de las siete de la noche en el Estadio Municipal.

El miércoles 13 de mayo, a las tres de la tarde, el partido en botas con sacerdotes.

El jueves 14 de mayo a las siete de la noche, serenata al santo patrono.

El viernes 15 de mayo, desde las ocho de la mañana será la Feria Agropecuaria de la Municipalidad y a las 10 de la mañana, la solemne eucaristía presidida por Monseñor, Juan Miguel Castro.

Y el domingo 17 de mayo, el tradicional desfile de boyeros a las nueve de la mañana y a la una de la tarde, la subasta.

Como previo a las actividades, se estará asfaltado el terreno al costado sur de la Catedral.

Eucaristías, venta de comidas y otras actividades, forman parte de la programación.