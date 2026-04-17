Recibo de hasta 400 mil colones por el servicio de agua potable tiene molesta a comerciante, A y A analiza el caso

De esta manera, doña Idalí Mora, manifestó su malestar por el alto monto que le llegó en el recibido del servicio de agua potable a uno de los locales que alquila en la ciudad de San Isidro de El General.

En este caso, indicó que por trabajos en las aceras, taparon el medidor con cemento y fue al Ay A e hizo el reclamo, por lo que vinieron a quitarle el cemento.

Luego de esto, le vino el recibo por 400 mil colones, un monto muy alto en comparación con lo que se paga mensualmente como se muestra en este historial del recibo, que son entre 20 y 50 mil colones.

Esta situación no solo se dio en este local, sino que manifiesta que los inquilinos de otros locales, también han manifestado su disconformidad.

Mora, ha ido en reiteradas ocasiones a la oficina cantonal del A y A, sin que se resuelva el tema.

Al respecto, la jefa cantonal del A y A, Teresita Navarro, dijo que se hizo un análisis del caso y e indicó lo que resolvieron.

En el A y A hacen un llamado a los usuarios para que cuando tengan una consulta, se presenten en la oficina cantonal, ya que cada caso es analizado de manera individual.