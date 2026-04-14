Presentan video oficial del Festival Sinfónico en Crudo de Pérez Zeledón

En las instalaciones de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón, se llevó a cabo la presentación oficial del video de lo que fue el Festival Sinfónico en Crudo de Pérez Zeledón.

La actividad que se grabó fue en agosto del 2025 en el Polideportivo de San Isidro de El General.

Se trató de una propuesta cultural interdisciplinaria que buscaba acercar la música y las artes escénicas a la comunidad de forma libre, accesible y participativa.

El concierto sinfónico tuvo la participación de nueve cantautores generaleños, como son: Jacob Ortega, Brenda Jiménez, Paloma Coronado, Rebeca Ortega, Karol Barboza, David Mora (Vampel), Armando Jiménez, Mariana Salas y Douglas Jiménez, quienes interpretarán sus obras acompañadas por el Ensamble Contemporáneo de la Escuela de Música de Pérez Zeledón.

Este festival fue organizado por Trincheras, tras ganar un concurso del Programa Nacional de Desarrollo de las Artes Escénicas ProArtes del Teatro Popular Melico Salazar, Ministerio de Cultura y Juventud y la Ley de Emergencias y Salvamentos Cultural 10.041.

La intención es a partir de este sábado 18 de abril, comenzar a promocionar la participación de cada artista y posteriormente, se mostrará el video completo, que dura unos 50 minutos.

Por medio del canal en youtube Producciones en Crudo, pueden dar seguimiento a estas producciones.

También, por medio de Tv Sur, estaremos presentado el video completo, el cual usted podrá observar el jueves siete de mayo a partir de las cinco de la tarde.