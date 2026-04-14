Imagen del Cristo a un costado de la Catedral de San Isidro de El General tendrá que ser reubicado por asfalto

Debido a que se va a asfaltar el sector al costado sur de la Catedral de San Isidro de El General, es que este martes 14 de abril, se remueve la escultura de la imagen del Cristo.

Esta imagen pertenece a la Municipalidad de Pérez Zeledón, pues fue un proyecto que llevó a cabo en este terreno de la Iglesia Católica.

En la Parroquia San Isidro Labrador, indicaron que se coordinó con el municipio, sobre quitar esta imagen para los trabajos que se tienen que llevar a cabo y que son ellos, quienes decidirán donde será reubicada la imagen.

La imagen de Cristo Redentor fue adquirida en diciembre del 2018.

La decisión de ubicarla en ese punto surgió de la Comisión del Cristo que existe con representación municipal, de la Iglesia Católica y la comunidad de San Rafael Norte.

Debido a que no se puede construir la imagen y ubicarla nuevamente ahí, se tomó la decisión de ubicar esta más pequeña en el parque.

Recordemos que en junio de 2015, un rayó impactó la imagen de 11 metros que existía en la piedra que da la bienvenida y despedida al cantón.

La idea fue respaldada en su momento por la Diócesis de San Isidro de El General.

Luego, en marzo del 2022, debido a algunos daños que sufrió la estructura y hasta que tenía grafitis pintados, es que la Municipalidad de Pérez Zeledón, tomó la decisión de realizar algunas mejoras.