100 estudiantes de colegios de Pérez Zeledón nuevamente serán beneficiados con beca para aprende Inglés

Unos 100 estudiantes de diferentes colegios de Pérez Zeledón, tendrán la oportunidad de aprender inglés por medio del programa Access.

Para ello, nuevamente se firmó un convenio entre la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica y la Universidad Nacional, por medio del Centro de Idiomas del campus.

Precisamente, este miércoles 11 de marzo, funcionarios de la Embajada estuvieron en una reunión con el fin de finiquitar detalles de este proceso.

Access permite a los estudiantes mejorar su nivel de inglés y aprender más sobre la cultura estadounidense.

Los jóvenes seleccionados aprenderán Inglés durante dos años.

La intención es que la Embajada dé la beca a 50 estudiantes y el CI-UNA becaría a otros 50.

Serán clases presenciales.

La selección de los estudiantes estará a cargo de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón. Las edades serán entre los 144 y 16 años.

Se espera definir pronto el proceso de selección de estudiantes, para que aprendan inglés.