2173 estudiantes de primaria inician con las Pruebas Nacionales Estandarizadas por asignatura diagnósticas 2026

Del 10 al 13 de marzo, estudiantes de último año de primaria de escuelas públicas y privadas del país, realizan las Pruebas Nacionales Estandarizadas por asignatura con propósito diagnóstico 2026.

En el caso de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón, son 2173 alumnos.

Se trata de pruebas por asignatura que se realizan al inicio del curso lectivo y que se basan en los conocimientos y las habilidades que deben haber desarrollado los estudiantes en II Ciclo en cada una de las cuatro materias en que hay prueba.

El objetivo de la prueba es identificar fortalezas y áreas de mejora, para el logro de los aprendizajes con el apoyo de docentes y familias, una vez que tengan los informes correspondientes.

De acuerdo con el Calendario Escolar, los estudiantes iniciarán el martes 10 con Estudios Sociales, miércoles 11 corresponde a Matemáticas, jueves 12 a Español, para concluir el viernes 13 con Ciencias.

Las pruebas las realizarán en formato físico o de manera digital, según cada centro educativo.

Los estudiantes que lo requieran contarán con los apoyos educativos correspondientes previamente gestionados por el centro educativo, que incluyen pruebas Braille, letra ampliada, tiempo adicional, entre otros.

Los directores de los centros educativos debían reportar la lista de los estudiantes que aplicarán las pruebas desde diciembre del 2025. Los estudiantes que no hayan sido inscritos deberán realizarlas en el periodo de reprogramación en el mes de mayo.