114 millones de colones quedaron en ganancia los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador 2026

Ya se dieron a conocer los resultados económicos de lo que fueron los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador en Pérez Zeledón, que se llevaron a cabo del primero al 17 de mayo de 2026.

En esta ocasión, las ganancias llegaron a 114 millones 717 mil colones, producto de las diferentes actividades.

La cocina, tuvo una utilidad de 31 millones 945 mil colones, el reinado una utilidad de 17 millones 743 mil colones, en el caso de los juegos mecánicos o carruseles fueron 29 millones 322 mil colones, la subasta generó 15 millones 869 mil colones y la rifa del vehículo, generó 26 millones 798 mil colones.

También, se tuvieron ingresos por el mercadito, bingo, caballitos de palo, desfile de boyeros, partido y otras actividades que se realizaron.

En salidas se tuvieron 85 millones 255 mil colones, que incluyen el pago de la seguridad privada por 4 millones 800 mil colones, trámites y servicios que fueron 4 millones 424 mil colones, la compra del vehículo por 23 millones 381 mil colones y otros.

Con los recursos generados en este 2026, se esperan llevar varios proyectos, como la construcción de un área para lavado y planchado, se continúa con el cambio de instalación eléctrica, la compra de vasos sagrados y el mejoramiento del garaje.

Desde ya, se trabaja para los festejos del 2027.

Así que buenos resultados se obtuvieron este 2026, en los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador.