Vecinos de Las Palmas en el territorio indígena de Cabagra tiene un nuevo puente

El pasado 13 de julio se realizó la entrega oficial del puente vehicular sobre la quebrada Bitá Diköl, en la comunidad de Las Palmas, una obra de gran importancia para la movilidad y el desarrollo de varias comunidades del Territorio Indígena Cabagra.

La infraestructura era una de las principales necesidades de los habitantes de la zona, quienes esperaron por más de diez años la construcción de este puente.

La nueva obra permitirá una comunicación más segura y eficiente entre las comunidades de Capri, Huacas, Las Palmas y San Rafael, fortaleciendo la conectividad del territorio.

El puente beneficia de manera directa a 13 familias e impacta positivamente a numerosas familias de comunidades vecinas, ya que constituye una ruta alterna utilizada cuando las condiciones climáticas impiden el tránsito por la comunidad de Palmira.

Además de mejorar la movilidad de los habitantes, esta vía es de uso permanente para docentes y estudiantes que se desplazan hacia los centros educativos, el transporte de alimentos destinados a las escuelas y colegios, así como para el desarrollo de actividades turísticas dentro del territorio indígena.

La construcción del puente fue financiada con recursos derivados del Contrato de Reducción de Emisiones PN-01-50-0585-2024, como parte de las acciones de implementación del Plan Ambiental, Forestal y Territorial (PAFT) Cabagra.

El proyecto «Construcción del Puente Vehicular Quebrada Bitá Diköl, comunidad de Las Palmas» fue ejecutado por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Cabagra (ADII Cabagra) en conjunto con las Comisiones de Implementación del PAFT Cabagra, reafirmando el compromiso de ambas organizaciones con el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria, la protección del territorio y el bienestar de las familias indígenas.

Con esta entrega, la ADII Cabagra y las Comisiones PAFT continúan impulsando proyectos estratégicos que mejoran la calidad de vida de las comunidades, promueven el desarrollo sostenible y fortalecen la resiliencia de la infraestructura frente a las condiciones climáticas de la región.