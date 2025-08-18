16 jóvenes de Noruega recibirán español durante cuatro meses en la UNA campus Pérez Zeledón

Durante cuatro meses, un grupo de 16 jóvenes de Noruega, estarán aprendiendo español en la Universidad Nacional, campus Pérez Zeledón.

Esto tras una iniciativa que tiene el programa del Centro de Idiomas CI-UNA.

Estos jóvenes, son recién egresados de secundaria.

Aparte de las clases, también, tendrán girar para conocer el país.

Esta iniciativa, se da por primera vez y esperan que se convierta en un puente entre culturas.

Desde este 18 de agosto y durante cuatro meses, estos jóvenes noruegos, participarán de diferentes actividades.