Explican detalles de encuentro nacional sobre modelo de las Naciones Unidades donde participará el Liceo Rural El Jardín

Estudiantes del Liceo Rural El Jardín en Pérez Zeledón, participarán del 26 al 28 de setiembre en el Costa Rica Internacional Model United Nations, que será en el Hotel Radison en San José.

Se trata de un encuentro, donde se espera la participación de colegios públicos y privados del país, además, de representantes de otros países, donde realizan una simulación de la asamblea de las Naciones Unidas.

Para esta actividad, los grupos participantes tienen que cancelar una cuota, para el tema de alimentación, materiales y otros.

La cantidad de colegios participantes no se tiene completa, pues se está en el proceso de inscripción.

La actividad es dirigida a los estudiantes, pero los padres de familia pueden participar en las actividades de inauguración y cierre.

El grupo de estudiantes del Liceo Rural El Jardín, se prepara para asistir a la actividad.