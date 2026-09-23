16 nuevos especialistas se incorporaron a los cinco hospitales de la Zona Sur

El doctor Luis Carlos Vega Martínez, director de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud (DRIPSS) Región Brunca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), detalló que esta semana se incorporaron 16 nuevos especialistas en los cinco hospitales de la Zona Sur.
De estos, seis son para el Hospital Escalante Pradilla: cardiología, dermatología, ortopedia, anestesiología, pediatría y emergenciología.
El Hospital de Ciudad Neily: ortopedia, cirugía pediátrica y pediatría.
Hospital Juana Pirola de San Vito: ortopedia y anestesiología.
El Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito: anestesiología, psiquiatría y geriatría.
Y en el Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés de Osa: psiquiatría y anestesiología.
Los especialistas, ya se encuentra trabajando.