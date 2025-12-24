2025 registró el doble de estudiantes participantes en Juegos Estudiantiles en el MEP en Pérez Zeledón

Si de éxito deportivo hablamos, eso fue este 2025, para la dirección regional de Educación de Pérez Zeledón.

Motivar a que cada vez participen más estudiantes, tanto en primaria como en secundaria, en las diferentes disciplinas es un logro.

Y es que los números lo demuestran.

De acuerdo con datos de la Asesoría de Educación Física, la cifra de participación se duplicó. En el 2024, participaron 22 mil estudiantes y este año se cerró con 41 mil estudiantes.

A esto se le suma, la realización de 85 eventos regionales y siete interregionales.

Profesores comprometidos, tanto en primaria y secundaria, permiten que se tenga una gran participación.

Y también de los docentes de educación física, que hacen un aporte importante, para motivar a la practica del deporte.

Un año positivo, fue el 2025, para el tema deportivo a nivel de escuelas y colegios.