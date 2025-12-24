El 7 de enero inicia la zafra 2026 y proyectan 263 mil toneladas en el Ingenio Milton Fonseca de CoopeAgri

Estos son los números que se tienen ya en CoopeAgri, para la zafra 2026. La actividad se espera iniciar el siete de enero con una proyección de 263 mil toneladas, 10 mil más que este 2025.

Además, esperan que las condiciones climáticas sean mejores que este año, para lograr la meta.

En la cooperativa, se trabaja de lleno en el campo y en la industria.

Como parte del proceso, se invierten 1200 millones de colones, en el mantenimiento y mejoramiento del Ingenio.

La actividad caña genera alrededor de 10 mil millones de colones, en cada zafra.

La zafra se espera que culmine el 29 de marzo.