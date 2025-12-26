2048 subsidios de vivienda se otorgaron en 2025 en la Región Brunca

El Banco Hipotecario financió en la Región Brunca 2.048 subsidios de vivienda, con una inversión de ¢22.002 millones.

En cuanto a la cantidad de bonos otorgados por cantón, es el siguiente:

Cantón Cantidad Inversión millones colones

Buenos Aires 487 5.031.623.442,77

Corredores 219 2.332.699.876,49

Coto Brus 328 3.736.717.707,94

Golfito 161 1.840.101.140,90

Osa 130 1.307.450.357,35

Pérez Zeledón 694 7.446.824.865,85

Puerto Jiménez 29 306.988.889,31

Total: 2.048 22.002.406.280,61

Con esto, el cantón generaleño es uno de los activos para construcción de bono de vivienda.

Y es que estos proyectos no solo generan beneficio para las familias que reciben las casas, sino también empleo y eso permite dinamizar la economía.

Fuente: Banhvi

Durante el año 2025, en el país, 10.596 familias cuentan con vivienda propia, gracias a una inversión superior a los ¢134.500 millones, por parte del Banco Hipotecario.

Para tramitar el Bono de Vivienda con el BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda), debes acudir directamente a una de las Entidades Autorizadas (bancos, mutuales, cooperativas como el BCR, el INVU).

El trámite inicia con la presentación de tu caso en la entidad financiera, que lo postula al BANHVI para la aprobación, utilizando el bono como prima o para amortizar un crédito hipotecario.