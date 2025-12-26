UNA campus Pérez Zeledón tendrá 10 carreras para el curso lectivo 2026

A mediados de febrero de 2026, iniciarán las clases en la Universidad Nacional y en el campus de Pérez Zeledón, se brindarán alrededor de 10 carreras, de las cuales, algunas son nuevas.

Se trata de Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos, que se impartirá en los dos campus: Pérez Zeledón y Coto, e Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción, en Pérez Zeledón.

Además, en este mismo campus se impartirán el bachillerato y licenciatura tanto en Planificación Económica y Social como en Inteligencia y Estrategia Global, y la licenciatura en la Enseñanza del Inglés.

Esta oferta responde a las necesidades locales y a los desafíos del mercado laboral, por lo que se busca abrir oportunidades reales de formación y empleo para las comunidades, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre la educación superior pública y el crecimiento regional.

Se esperan alrededor de 150 estudiantes de nuevo ingreso.

Estas carreras permitirán que más jóvenes accedan a una formación universitaria que responda directamente a las necesidades del entorno productivo, pues fortalecen sectores clave como el agro, el turismo sostenible, la gestión ambiental y la administración local.

Además, se potenciarán alianzas con empresas y cooperativas de la zona, que podrán contar con personal capacitado en las mismas comunidades donde operan, lo que mejora la competitividad regional.

Como parte del proceso, se trabaja el plan de becas en apoyo a los estudiantes.

Como cierre de año, se preparan para todo lo que se viene en el 2026.

La Universidad Nacional prevé que las nuevas carreras inicien su oferta a partir del primer semestre de 2026, con cupos disponibles para estudiantes de toda la Región Brunca.

Se fortalecerá la infraestructura educativa de las sedes universitarias, con aulas equipadas, recursos tecnológicos y espacios adecuados para la práctica profesional.

La meta es brindar una experiencia de aprendizaje de alta calidad, sin necesidad de desplazarse a la Gran Área Metropolitana.