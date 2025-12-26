Dos conductoras permanentes de la Cruz Roja en Pérez Zeledón nos cuentan su experiencia al volante

María Enid Jiménez Bustamante y Tatiana Torres Mora, trabajan como conductoras permanentes en el Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Pérez Zeledón.

Ser conductora de la Cruz Roja es un rol de servicio crucial que implica operar ambulancias, tener formación en primeros auxilios y actitud ante todos los retos que se presentan a diario.

Hoy las conocemos aquí en Tv Sur.

Ella es Tatiana, tiene 39 años y vecina de San Pedrito de Cajón. Ya suma más de 11 años en la institución.

Mientras que María Enid, tiene 32 años y es vecina de Daniel Flores. En su caso, tiene casi dos años de estar en la Cruz Roja y llegó a ser conductora, tras participar en un plan piloto.

Ambas, saben que conducir una ambulancia, es todo un reto, sobre todo porque muchas veces hay personas que no acostumbran a observar una mujer al volante de la ambulancia.

Sus familias, son pilares importantes, quienes las apoyan en este trabajo.

Cabe indicar que María Enid y Tatiana son conductoras permanentes, pero también en la institución trabajan como conductoras voluntarias Jessenia Varela Segura y Rubí Priscilla Ruiz Quesada.