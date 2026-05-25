Esta semana estará cargada de actividades en la Zona Sur por el Día Nacional de Personas con Discapacidad

El 29 de mayo es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, fecha que coincide históricamente con el 30 aniversario de la promulgación de la Ley 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad), aprobada el 29 de mayo de 1996.

En ese sentido, a nivel regional del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, se tienen una serie de actividades.

Se están dando capacitaciones a empresas sobre tener personal con discapacidad.

Para el 27 de mayo, en las instalaciones del Centro Morpho, la actividad denominada: refugios propios, el arte de habitar mis emociones.

El 28 de mayo, será la capacitación sobre familia e inclusión laboral, en el Conapdis.

Y el 29 de mayo en el Polideportivo en San Isidro de El General, actividades recreativas conmemorativas a la fecha.

Para el 26 de mayo, en Coto Brus, se tendrá una actividad denominada abrazando nuestra sexualidad.

Y el 27 de mayo, en el salón comunal de La Palma y otra en Puerto Jiménez, se iniciará con un diagnóstico cantonal de personas con discapacidad.

Una semana cargada de actividades en celebración al Día Nacional de las Personas con Discapacidad.