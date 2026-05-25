Escuela San Antonio aprovecha nueva aula para que estudiantes reciban lecciones de inglés 

Por
Johan Garcia G.
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Con esta nueva aula en la Escuela San Antonio dejaron atrás las incomodidades que provocaba la falta de espacio para que los niños y niñas recibieran lecciones.

En este caso la nueva estructura sirve para las clases de inglés.

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