Escuela San Antonio aprovecha nueva aula para que estudiantes reciban lecciones de inglés 

Con esta nueva aula en la Escuela San Antonio dejaron atrás las incomodidades que provocaba la falta de espacio para que los niños y niñas recibieran lecciones.
En este caso la nueva estructura sirve para las clases de inglés.
Con esta nueva aula en la Escuela San Antonio dejaron atrás las incomodidades que provocaba la falta de espacio para que los niños y niñas recibieran lecciones.
En este caso la nueva estructura sirve para las clases de inglés.
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