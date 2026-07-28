Familia Acuña Quirós alista el pancito para atender a los romeros en el Cerro de la Muerte

Durante la peregrinación de los romeros en el Cerro de la Muerte, la familia Acuña Quirós, es la que se encarga de darle asistencia a los romeros, con aguadulce, cafecito y pancito.

Toda esta alimentación que se le ofrece a las personas conlleva todo un trabajo previo que hace con mucho mucho amor y dedicación.

La familia Acuña Quirós, vecina de El Hoyón en San Isidro de El General, con el apoyo de algunas personas y la donación que reciben de empresas, personas y hasta de la Comisión, prepara los bizcochos, los tamales, la torta de arroz, el pancito casero, el café, el refresco y demás alimentos.

Esta tradición la comenzaron el matrimonio de Alberto Acuña y Leila Quirós, quienes a pesar de su edad, siguen apoyando.

El sentimiento es mucho para esta familia.

Así que el cafecito, la aguadulce y el pancito, esperará a los romeros en diferentes puntos.