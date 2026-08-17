Reinaldo Pineda se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital Escalante Pradilla

La noche del domingo 16 de agosto, debido a complicaciones de salud, Reinaldo Pineda Lizano, fue ingresado a Cuidados Intensivos del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, donde se mantiene en una condición delicada.

“En efecto el señor Reinaldo Pineda se encuentra ingresado en este hospital. El día de ayer en horas de la noche fue ingresado a la Unidad de Cuidado Intensivos donde se le da todos los cuidados posibles, sin embargo su condición es delicada”. Informó la doctora Joicy Solis, directora del centro médico por medio de la oficina de prensa de la CCSS.

Este informático en sistemas de 58 años de edad, vecino de Moravia, fue trasladado a este centro médico el sábado en horas de la mañana, donde comenzó a recibir la atención correspondiente.

El sábado 15 de agosto, a las 10 con 21 minutos de la mañana, se dio la extracción exitosa por medio de un helicóptero desde Base Crestones en el Parque Nacional Chirripó hasta la cancha de deportes de San Gerardo de Rivas.

Un operativo liderado por la Cruz Roja, que tuvo el apoyo del SINAC y de diferentes brigadistas de la zona como ATURENA, SOS Chirripó y la Unidad de Rescate de Pérez Zeledón que comenzó el lunes 10 de agosto, cuando se dio el reporte de alerta de desaparición de don Reinaldo.

Desde ese momento, se activó todo el protocolo y comenzaron la búsqueda, prácticamente día y noche.

Fue el viernes 14 de agosto, a las 8 con 5 minutos de la mañana, que uno de los grupos que trabaja en su búsqueda, lo hallaron en el sector de las Morenas.

Posteriormente, a las 3:35 p.m. se logró ingresar al paciente al sector del albergue en Base Crestones, donde recibió atención de los paramédicos de la Cruz Roja.

Ese día, pasó la noche en el albergue y al día siguiente, se logró por medio de una ventana de tiempo, pese a las condiciones climáticas, su extracción segura vía área hasta San Gerardo de Rivas, desde donde fue traslado en la ambulancia al centro médico en San Isidro de El General.

La familia, está agradecida por todo el año recibido y esperan que don Reinaldo se recupere pronto.