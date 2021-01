283 conductores fueron multados por alcohol al volante en la Región Brunca

Pérez Zeledón. En total, 283 personas fueron presentadas a la Fiscalía por conducir en aparente estado de ebriedad, una vez que se les realizó la prueba de espiración de aire.

Esta cantidad de conductores fueron sancionados solo en la Región Brunca por la Policía de Tránsito en el 2020.

Estos conductores superaron los niveles más altos permitidos de alcohol en sangre los que tuvieron que someterse a un proceso penal por esta conducta.

De estos, algunos recibieron una multa de ¢326.701,19 y acumularon 6 puntos en la licencia por negarse a realizar la prueba de alcohol en carretera.

De acuerdo con la Policía de Tránsito, esta multa es para los conductores particulares bajo los efectos del alcohol, entre 0,50 y 0,75 gramos (prueba de espiración de aire) o entre 0,25 y 0,38 miligramos (prueba de sangre).

También, están los conductores profesionales y novatos bajo los efectos del alcohol, entre 0,20 y 0,50 gramos o entre 0,10 y 0,25 miligramos.

Cabe indicar que por superar los 0,75 gramos, en caso de conductores particulares o superar los 0,50 gramos. en caso de conductores profesionales y novatos implica sanción penal.

Asimismo, dar positivo en la prueba con menos de 0,50 gramos en caso de conductor particular o dar positivo pero no superar los 0,20 gramos en caso de conductores profesionales y novatos, no implica sanción penal ni administrativa.