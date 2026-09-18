366 personas por día pueden visitar la Estación Sirena en el Parque Nacional Corcovado

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Área de Conservación Osa (ACOSA), informa que, a partir de este 17 de setiembre de 2026, se restaura el aforo de visitación en la Estación Biológica Sirena, en el Parque Nacional Corcovado, luego de que la Administración del área protegida, cumpliera con las disposiciones y órdenes sanitarias correspondientes.

Esta decisión se establece mediante la Resolución SINAC-ACOSA-D-R-0106-2026, emitida por la Dirección del Área de Conservación Osa, la cual incorpora los resultados de la aplicación de la Herramienta para el Manejo de Flujo de Visitantes (HMFV) y considera los permisos sanitarios de funcionamiento emitidos por el Ministerio de Salud.

De acuerdo con la resolución, el aforo máximo autorizado para la Estación Biológica Sirena corresponde a 366 personas por día, distribuidas de la siguiente manera:

105 espacios para personas usuarias que pernocten en la estación.

230 espacios para visitantes de un día.

16 espacios destinados al permisionario, la Asociación de Desarrollo Integral Carate-Corcovado.

15 espacios reservados para la Administración del Área de Conservación Osa.

Gracias al trabajo conjunto entre ACOSA, MINAE, ADI Corcovado, las comunidades y la sociedad civil, con el valioso apoyo de diversos grupos de voluntarios, se logró cumplir en el tiempo establecido con las disposiciones de las órdenes sanitarias y restablecer la PTAR. Este esfuerzo conjunto incluyó mano de obra, organización, logística y aportes económicos, en cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la Mesa de Turismo.

La aplicación de esta herramienta permite contar con criterios técnicos para la gestión de los flujos de visitantes, procurando que la visitación sea compatible con las condiciones de manejo, conservación y seguridad del área silvestre protegida.

La resolución también establece que, de manera transitoria, se mantienen los aforos para la visitación diaria en los demás sectores del Parque Nacional Corcovado:

San Pedrillo: 120 espacios.

La Leona: 80 espacios.

Los Patos: 80 espacios.

El Tigre: 80 espacios.



Asimismo, la Administración del Parque conserva la facultad de habilitar temporal y excepcionalmente espacios adicionales cuando existan razones debidamente justificadas relacionadas con interés institucional, gestión turística, educación ambiental, investigación, participación comunitaria, conservación o manejo del área protegida.

Visitación responsable y conservación

El SINAC recuerda a las personas visitantes la importancia de respetar las disposiciones establecidas para el ingreso y permanencia dentro del área silvestre protegida, así como las indicaciones del personal encargado de la administración y manejo del Parque.

Con esta medida, el SINAC reafirma su compromiso con una gestión de la visitación sustentada en criterios técnicos y científicos, el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los recursos naturales que hacen de Corcovado uno de los principales espacios de conservación del país.

Sectores disponibles para la visitación turística

Durante el mes de octubre de 2026, los sectores de San Pedrillo y La Leona del Parque Nacional Corcovado se mantendrán habilitados para la visitación turística.

Sectores no disponibles para la visitación turística

Durante el mes de octubre de 2026, los sectores de Sirena, Tigre y Los Patos del Parque Nacional Corcovado permanecerán cerrados a la visitación turística.