Estas son las bandas que participarán en la audición del Festival Luces del Valle

El domingo 20 de septiembre en el Polideportivo de San Isidro de El General, se llevará a cabo la audición de bandas de Pérez Zeledón, con el fin de seleccionar las que representarán al cantón en el desfile del Festival Luces del Valle, que será el sábado cinco de diciembre de este 2026.

Estos fueron los qie se inscribieron:

Primaria

Escuela Villa Ligia

Escuela Pedro Pérez Zeledón

Escuela 12 de Marzo

Secundaria

Liceo Fernando Volio Jiménez

CTP Ambientalista Isaías Retana Arias

CTP de General Viejo

Liceo Sinaí

Centros educativos Mixtos

Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia

Unidad Pedagógica José Breiderhoff

Independientes:

Banda Autónoma Brunka

Banda de Marcha Brunca

Banda Independiente Alfa Elemental

Banda Rítmica Independiente de Platanares

Banda Independiente Arcángel Miguel

Liverpool Compañía de Danza

Las presentaciones serán a partir de las ocho de la mañana.

Cabe indicar que esta actividad es abierta a todo el público, que desee ir a observar las presentaciones