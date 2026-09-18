Estas son las bandas que participarán en la audición del Festival Luces del Valle

El domingo 20 de septiembre en el Polideportivo de San Isidro de El General, se llevará a cabo la audición de bandas de Pérez Zeledón, con el fin de seleccionar las que representarán al cantón en el desfile del Festival Luces del Valle, que será el sábado cinco de diciembre de este 2026.
Estos fueron los qie se inscribieron:
Primaria
Escuela Villa Ligia
Escuela Pedro Pérez Zeledón
Escuela 12 de Marzo
Secundaria
Liceo Fernando Volio Jiménez
CTP Ambientalista Isaías Retana Arias
CTP de General Viejo
Liceo Sinaí
Centros educativos Mixtos
Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia
Unidad Pedagógica José Breiderhoff
Independientes:
Banda Autónoma Brunka
Banda de Marcha Brunca
Banda Independiente Alfa Elemental
Banda Rítmica Independiente de Platanares
Banda Independiente Arcángel Miguel
Liverpool Compañía de Danza
Las presentaciones serán a partir de las ocho de la mañana.
Cabe indicar que esta actividad es abierta a todo el público, que desee ir a observar las presentaciones