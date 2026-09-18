Mujeres del Urán trabajan en guiado al Chirripó y buscan promover el turismo local en Herradura de Rivas

En la comunidad de Herradura de Rivas en el cantón de Pérez Zeledón, se cuenta con una oficina de turismo que trabaja el grupo de Mujeres del Urán.

El grupo nació con el apoyo de la Asociación de Desarrollo de la comunidad.

La intención es trabajar de la mano con los turistas, quienes deseen visitar el Parque Nacional Chirripó, por el sector de Urán.

La Asociación la conforman 12 mujeres y tienen ya más de tres años de trabajar.

En la oficina atienden los lunes, miércoles y sábado, de acuerdo con el permiso que tienen para que suban los grupos de ocho turistas, con el persona de la Asociación.

Son alrededor de 35 kilómetros el recorrido. En temporada alta atienden hasta 24 turistas por semana, que es principalmente de noviembre a abril.

Aparte del Chirripó, esta Oficina de Turismo, quiere incentivar el turismo en la comunidad, ya se cuentan con muchos atractivos.

Si quiere mayor información de la agrupación y sus servicios, e n Facebook los encuentran como: Herradura Uran Chirripo