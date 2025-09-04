58 locales del campo ferial serán rematados para la Expo P.Z. 2026

Tras un informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Pérez Zeledón en la sesión municipal de este martes dos de setiembre, se dieron a conocer los precios base de los locales que se van a rematar para la Expo P.Z. 2026.

Son 58 locales divididos en 36 remates.

Todo el proceso se llevará a cabo por el sistema de compras públicas de SICOP y es abierto a toda la población.

El precio base mayor, serán los carruseles por 20 millones de colones, al igual que uno de los puestos de venta de comidas.

En el caso del redondel, el precio base es de un millón 943 mil colones, aproximadamente.

Mientras que comercio menor, los precios bases van de los 750 mil colones, que, en este caso, por ejemplo, incluyen tres locales de 250 mil colones cada uno, pero que se debe adquirir como un parque y hasta un millón 125 mil colones, dependiendo de las características del lugar.

Los puestos de comidas, los montos varían desde los 749 mil 825 colones hasta 2 millones 374 mil colones.

Los restaurantes por venta licor, los precios base van desde los dos millones 879 mil colones hasta los 4 millones 274 mil colones.

Espacio infantil, la base es desde el millón 500 y los puestos comerciales menores y juegos de habilidades desde el millón de colones hasta el 1 millón 800 mil colones.

En total, son 58 espacios y con este remate, se generarían 92 millones 583 mil 580 colones.

Estos precios son con base en los informes presentados por las ´ultimas organizaciones de la Expo.

El acuerdo tuvo cinco votos, tres del PUSC, uno del Frente Amplio y otro del PLN. Mientras que, en contra, cuatro de los regidores independientes.

Por esa razón, el informe quedaría aprobado en la sesión del martes nueve de setiembre, una vez que se apruebe el acta.

La Expo P.Z. 2026, será del 12 al 27 de febrero y estará a cargo de un grupo de funcionarios municipales, esto luego de un acuerdo del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, tomado a finales de julio de este 2025.