Comisión Cívica prepara todos para las actividades patrias en San Isidro de El General

Los martes 7 y 14 de abril, se juramentaron los integrantes de la Comisión Cívica de la Regional de Educación del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón.

Y con esto, comenzaron a trabajar de lleno en todas las actividades patrias que se llevarán a cabo en la ciudad de San Isidro de El General.

Para cada una de las actividades, se tiene una comisión que lo lidera.

El 14 de setiembre en la mañana, será el recorrido de La Antorcha, será muy similar al año anterior, para que se cumplan los horarios.

El fuego de la libertad se recoge por parte de la regional en La Georgina, se hace un acto en el parque central de San Isidro de El General y se entrega en Convento a la dirección regional Grande de Térraba.

El desfile de faroles, también el 14 de setiembre pero en la noche, estará a cargo de la dirección regional como tal y no de ningún centro educativo.

Y finalmente, el 15 de setiembre, el desfile de bandas y agrupaciones de centros educativos tanto de primaria como de secundaria, además de bandas independientes y grupos de baile.

Sobre el desfile del 15 de setiembre, en la Comisión, se encuentran trabajando de lleno para evitar lo que sucedió en el 2025 con el tema de toldos en algunos puntos.