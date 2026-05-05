El 13 de mayo será el proceso de admisión para formar parte de la carrera itinerante de Administración en Coto Brus

La Universidad Nacional sede Región Brunca, continúa adelante con la apertura de la carrera itinerante de Administración de la sede Coto, que se impartirá en el cantón de Coto Brus.

En ese sentido, se informó que el miércoles 13 de mayo de este 2026, se llevará acabo de manera presencial, el proceso de admisión, con la recepción de documentos y entrevistas de nueve a 11 de la mañana y a la una de la tarde, en las instalaciones del Jardín Botánico Wilson.

Esta es una oportunidad para personas vecinas de los cantones de Buenos Aires, Coto Brus, Corredores y Golfito, quienes tienen que cumplir varios requisitos, entre ellos, ser una persona indígena o bien estar en una condición socioeconómica vulnerable aprobada por el SINERUBE, es decir, por el IMAS.

Estos son todos los requisitos para ser parte. Tener Bachillerato en Educación Media, llevar original y copia, certificación de notas de Educación Diversificada, documento de identidad vigente, no ser estudiante regular de la Universidad Nacional, no estar participando en el proceso de admisión 2026-2027, la constancia del SINERUBE y certificado indígena si pertenece a algún territorio.

Aproximadamente, esperan admitir unas 30 personas y las clases se darán en las instalaciones del Jardín Botánico Wilson en Coto Brus.

El inicio de lecciones será el 20 de julio de este 2026.

Para mayor detalles, puede comunicarse al 2562-6322, este contacto también tiene WhatsApp.