A y A comenzó bacheo de calles en San Isidro de El General como parte del proyecto de mejoras al acueducto

Durante los meses de abril y mayo, se encuentran realizando bacheos en las calles en San Isidro de El General y algunas comunidades del distrito de Daniel Flores, como parte del proyecto de mejoras al acueducto de Pérez Zeledón.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por medio de la empresa contratada, se encuentra llevando a cabo los trabajos en varias rutas, que quedaron con huecos debido al cambio de tubería.

Por lo que se pueden presentar cierres parciales y pasos regulados.

En este momento se encuentran en tres fases, como es el bacheo de las calles, la puesta en marcha y pruebas de las estaciones de bombeo y tanques y por último, el tanque del sector de Aeropuerto.

Se tiene ya un 96 por ciento de avance y se espera que en este primer semestre del año, quede listo.

Este proyecto contempla una inversión superior a los $17 millones, es decir, más de ₡8 470 millones, que beneficiará directamente a más de 72 mil habitantes.