Comprarán nuevos camiones recolectores de basura en la Municipalidad de Buenos Aires

Debido al mal estado en que se encuentran los vehículos para la recolección de los desechos y hasta tener que recurrir al uso de vagonetas, es que la Municipalidad de Buenos Aires, gestiona ante Judesur, un proyecto para la compra de dos vagonetas por un monto de 300 millones de colones.

De acuerdo con la alcaldesa, Margoth Mora, cuando llegaron a la Municipalidad, se encontraron con tres camiones recolectores de basura, los cuales ya cumplieron su vida útil.

De ahí que comenzaron a gestionar este proyecto y saben que tardarán varios meses en llegar, ya que en el país no se encuentran y podrían tardar entre cuatro y seis meses en llegar.

Ya se repararon los camiones, que ya se encuentran en disposición.

Sumado a ello, ya se aprobaron recursos por parte del Concejo Municipal la compra del terreno y que se construya a futuro la planta de transferencia.

Asimismo, la alcaldesa, hizo un llamado a la población, para que la población saque la basura cuando corresponde.

Además, que hagan la separación de los desechos.

También, criticó al comercio, que saca desechos los fines de semana, cuando esos días no se brinda el servicio.

La alcaldesa, espera que la población trabaje en la separación de los residuos.