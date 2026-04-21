CoopeAgri entrega donaciones a 12 organizaciones de Pérez Zeledón en la Semana del Cooperativismo

Un año más apoyando. En la inauguración de la Semana del Cooperativismo, CoopeAgri R.L. hizo nuevamente entrega de donativos a organizaciones que trabajan en diferentes áreas en el cantón de Pérez Zeledón.

En total fueron 12 las beneficiadas, que recibieron cada una 250 mil colones, para un total de tres millones de colones generados por Comercio Justo. En el campo social son: Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada, Asociación Brunca de Arte y Cultura, Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico, Hogar Madre del Redentor, Hogar Betania y Teatro La Galera.

Mientras que en mejora ambiental: Asociación Administrador del Acueducto de Valencia, Colectivo Roble Blanco, Asociación Administradora del Acueducto de Santa Elena y Quizarrá, Jaguar Montain Holdings, FUDEBIOL y la Unión Zonal de Río Nuevo.

Las organizaciones, recibieron el donativo en una actividad que organizó la cooperativa, recordando los valores cooperativos.

Durante la actividad, también se aprovechó para graduar un grupo de personas quienes se formaron en la Escuela del Café.

Como parte de la Semana del Cooperativismo, CoopeAgri tendrá una Feria de la Salud el jueves 23 y viernes 24 de abril, en la Clínica Médica de siete y media de la mañana a cinco y media de la tarde.