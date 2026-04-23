Abren concurso para la elaboración de planes reguladores en cantones de la Zona Sur

Por medio del Diario Oficial La Gaceta número 73, en la página 482, del miércoles 22 de abril del 2026, se publicó la invitación a participar en dos concursos para la realización de los estudios de los servicios profesionales para la elaboración del Plan Regulador Urbano para las municipalidades seleccionadas de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus.

Así lo dio a conocer el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el IFAM, por medio de sus redes sociales.

El cierre de recepción de ofertas será el viernes 15 de mayo del 2026.

Esto corresponde a la primera etapa del concurso “Antecedentes Preliminares” y que se financiará con recursos del Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación y Política Pública (MIDEPLAN).

Este estudio comprende la preparación preliminar y recopilación y sistematización de datos, pronóstico, formulación de la propuesta, acompañamiento y revisión del INVU de los documentos generados por parte del contratista.

También, la evaluación ambiental estratégica, que incluye los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAS), el análisis de alcance ambiental (AAA) y el reglamento de Desarrollo Sostenible (RDS).