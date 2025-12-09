ACLAP se prepara para iniciar los operativos de fin y principio de año

El Área de Conservación La Amistad Pacifico, se prepara para llevar a cabo diferentes operativos en los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus, donde se incluye en las diferentes áreas protegidas.

El tema de patrullajes y la atención de denuncias son importantes.

Temas de fogatas, tala y otros, son parte de los temas que se tramitan.

Tendrán operativos sobre el control del uso de suelo.

Igualmente, se hará supervisión en ríos, por el tema de pesca ilegal.

A esto se suma, el control por el turismo ilegal en las áreas protegidas.

Otro punto importante, es el tema de los incendios forestales, en el cual se trabaja y se hace un llamado a la población, para evitarlo.

Estos operativos estarán hasta la primera semana de enero.