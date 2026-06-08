Adultos mayores mostraron gran vitalidad en gran baile en El Carmen de Cajón

Ver a todos estos adultos mayores bailando sin parar, es una muestra de vitalidad y salud.

Esta gran fiesta tuvo lugar en el salón comunal de El Carmen de Cajón en Pérez Zeledón, en el salón comunal de la localidad y fue organizada por el grupo El Cajón de los Recuerdos, como parte del 17 aniversario.

Más de 10 grupos de adultos mayores tanto del cantón como de otras partes del país.

Durante varias horas, los integrantes de diferentes grupos disfrutaron y demostraron tener una fuente inagotable de energía y alegría.

El grupo El Cajón de los Recuerdos, tiene muchos años de existencia y se reúnen cada semana.

Una actividad que aportó beneficios clave para el bienestar físico y mental de cada adulto mayor.