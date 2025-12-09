Facilitadores se fortalecen en trazabilidad durante capacitación en Pérez Zeledón

Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas sobre trazabilidad, gestión de datos y cumplimiento normativo, se desarrolló en Pérez Zeledón, la Formación de Facilitadores INATrace, un proceso intensivo dirigido a cooperativas, organizaciones productoras y actores del sector agroproductivo.

La actividad fue a finales de noviembre, bajo la facilitación de Sandy Justiciano.

De acuerdo con la página oficial de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC), INATrace es una plataforma de trazabilidad diseñada para apoyar a las organizaciones en el cumplimiento de la debida diligencia (Due Diligence) establecida por el Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR).

Su implementación permite mejorar la gestión interna de los medios de producción, registrar información confiable y demostrar el origen responsable y sostenible de los productos.

El curso tuvo como objetivo formar a técnicos como facilitadores/as de INATrace, quienes posteriormente acompañarán a cooperativas y organizaciones en la adaptación, uso y gestión del sistema.

Esta labor será clave para que las unidades productivas avancen hacia modelos de trazabilidad robustos y alineados con estándares internacionales.

Como parte del proceso, se llevó a cabo una visita técnica al Beneficio Santa Cruz, ubicado en Pejibaye de Pérez Zeledón.

Esta experiencia permitió observar de primera mano el flujo productivo y comprender los puntos críticos donde la trazabilidad es esencial para garantizar la calidad y la transparencia de la cadena.

Como cierre de la jornada, los participantes realizaron una catación de café, profundizando en la evaluación sensorial y en la importancia de la calidad como parte integral del proceso productivo y del valor agregado que INATrace contribuye a documentar.

Al finalizar la formación, los técnicos estarán en capacidad de realizar un mapeo completo de la cadena de suministro de una cooperativa, desde el campo hasta el procesamiento.

Asimismo, configurar y adaptar el back-end de INATrace de acuerdo con las necesidades específicas de cada organización.

Además, capacitar a los equipos responsables de las cooperativas en el uso adecuado de la plataforma y su aplicación en la gestión diaria.

Estas capacidades permitirán fortalecer la gestión interna de las cooperativas, mejorar el acceso a mercados internacionales que exigen trazabilidad y asegurar el cumplimiento de estándares cada vez más rigurosos en materia de sostenibilidad y transparencia.

Como parte del compromiso del programa, cada técnico y técnica se compromete a replicar la capacitación en cooperativas u otras unidades asociativas de Costa Rica y Panamá.

Este proceso garantizará la expansión, adopción y sostenibilidad del sistema INATrace en los territorios, contribuyendo a que más organizaciones avancen hacia modelos productivos responsables, competitivos y alineados con las nuevas regulaciones globales.

Esta formación es posible gracias a la cooperación de la Unión Europea (UE) y la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), instituciones que impulsan activamente procesos de fortalecimiento organizacional, innovación tecnológica y cumplimiento ambiental en la región.