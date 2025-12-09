MEP aclara alcances y acompañamiento para estudiantes que realizarán la ampliación 2025

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha atendido en los últimos días las inquietudes

de estudiantes, madres, padres y personas encargadas, quienes han manifestado

preocupación por los resultados de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa de primaria

y secundaria 2025, especialmente en los casos donde no se alcanzó la calificación mínima

de aprobación.

La nota final se determina sumando el porcentaje obtenido en la prueba y la nota de

presentación de cada estudiante.

Es importante recordar que el resultado de una evaluación no se define en un solo día. Los

aprendizajes se construyen de manera progresiva a lo largo del año, con el trabajo conjunto de docentes, familias, directores y estudiantes. La prueba diagnóstica aplicada en marzo permitió identificar fortalezas y áreas de mejora, orientando el proceso de enseñanza y aprendizaje durante todo el ciclo lectivo.

El MEP reafirma su compromiso de informar con precisión y acompañar este proceso con

responsabilidad técnica. Todas las personas estudiantes que no alcanzaron la calificación

mínima tienen derecho a realizar la convocatoria de ampliación, una oportunidad adicional

para reforzar aprendizajes y demostrar nuevamente sus competencias.

La ampliación es un mecanismo consolidado y altamente efectivo. En años anteriores, más

del 70% de quienes la realizaron aprobaron, lo que confirma que se trata de una segunda

oportunidad real y significativa para avanzar en su trayectoria educativa.

Fechas de aplicación de ampliación:

• Primaria: 9 al 13 de febrero, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

• Lenguas Extranjeras: 12 y 13 de febrero.

• Secundaria: 16 al 20 de marzo, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

El MEP reitera que ningún estudiante perderá su espacio en el centro educativo donde

realizó la matrícula. Quienes alcancen la nota mínima de aprobación, conservarán su cupo

y podrán participar en los actos de graduación, como reconocimiento a su esfuerzo y

dedicación.

Para asegurar que cada estudiante llegue mejor preparado a la ampliación, el MEP pondrá

a disposición:

• Decenas de guías de estudio.

• Ítems de práctica y simulacros de examen.

• Materiales de refuerzo para las áreas con mayor necesidad.

Los recursos en línea están disponibles en el siguiente en enlace:

El propósito es fortalecer la confianza, las habilidades y los conocimientos necesarios para

que cada estudiante pueda aprobar.

Un equipo especializado de la Dirección de Desarrollo Curricular (DDC) y la Dirección de

Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) realizó una revisión exhaustiva de todas las

pruebas aplicadas. El análisis confirmó que:

• Las evaluaciones cumplen con estándares de calidad técnica.

• No existen errores, ambigüedades ni doble respuesta.

• Las calificaciones se ajustan plenamente a los lineamientos del Consejo Superior

de Educación, que estableció desde 2023 una ponderación de 50% prueba

estandarizada + 50% nota de presentación.

Por lo anterior, no procede modificar notas ni aplicar curvas de ajuste.

El Ministerio de Educación Pública reafirma su compromiso de trabajar con responsabilidad,

transparencia y dedicación para brindar oportunidades equitativas a todos los estudiantes,

asegurando que cada persona pueda avanzar académicamente y construir un futuro con

éxito.