MEP aclara alcances y acompañamiento para estudiantes que realizarán la ampliación 2025

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha atendido en los últimos días las inquietudes
de estudiantes, madres, padres y personas encargadas, quienes han manifestado
preocupación por los resultados de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa de primaria
y secundaria 2025, especialmente en los casos donde no se alcanzó la calificación mínima
de aprobación.
La nota final se determina sumando el porcentaje obtenido en la prueba y la nota de
presentación de cada estudiante.
Es importante recordar que el resultado de una evaluación no se define en un solo día. Los
aprendizajes se construyen de manera progresiva a lo largo del año, con el trabajo conjunto de docentes, familias, directores y estudiantes. La prueba diagnóstica aplicada en marzo permitió identificar fortalezas y áreas de mejora, orientando el proceso de enseñanza y aprendizaje durante todo el ciclo lectivo.
El MEP reafirma su compromiso de informar con precisión y acompañar este proceso con
responsabilidad técnica. Todas las personas estudiantes que no alcanzaron la calificación
mínima tienen derecho a realizar la convocatoria de ampliación, una oportunidad adicional
para reforzar aprendizajes y demostrar nuevamente sus competencias.
La ampliación es un mecanismo consolidado y altamente efectivo. En años anteriores, más
del 70% de quienes la realizaron aprobaron, lo que confirma que se trata de una segunda
oportunidad real y significativa para avanzar en su trayectoria educativa.
Fechas de aplicación de ampliación:
• Primaria: 9 al 13 de febrero, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
• Lenguas Extranjeras: 12 y 13 de febrero.
• Secundaria: 16 al 20 de marzo, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
El MEP reitera que ningún estudiante perderá su espacio en el centro educativo donde
realizó la matrícula. Quienes alcancen la nota mínima de aprobación, conservarán su cupo
y podrán participar en los actos de graduación, como reconocimiento a su esfuerzo y
dedicación.
Para asegurar que cada estudiante llegue mejor preparado a la ampliación, el MEP pondrá
a disposición:
• Decenas de guías de estudio.
• Ítems de práctica y simulacros de examen.
• Materiales de refuerzo para las áreas con mayor necesidad.
Los recursos en línea están disponibles en el siguiente en enlace:
El propósito es fortalecer la confianza, las habilidades y los conocimientos necesarios para
que cada estudiante pueda aprobar.
Un equipo especializado de la Dirección de Desarrollo Curricular (DDC) y la Dirección de
Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) realizó una revisión exhaustiva de todas las
pruebas aplicadas. El análisis confirmó que:
• Las evaluaciones cumplen con estándares de calidad técnica.
• No existen errores, ambigüedades ni doble respuesta.
• Las calificaciones se ajustan plenamente a los lineamientos del Consejo Superior
de Educación, que estableció desde 2023 una ponderación de 50% prueba
estandarizada + 50% nota de presentación.
Por lo anterior, no procede modificar notas ni aplicar curvas de ajuste.
El Ministerio de Educación Pública reafirma su compromiso de trabajar con responsabilidad,
transparencia y dedicación para brindar oportunidades equitativas a todos los estudiantes,
asegurando que cada persona pueda avanzar académicamente y construir un futuro con
éxito.