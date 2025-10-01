Bahía Drake tendrá su propio embarcadero, proyecto cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) anunció el inicio del proyecto de construcción del nuevo Embarcadero en Bahía Drake, una obra que busca fortalecer el desarrollo turístico y económico de la región, así como mejorar las condiciones de acceso marítimo para habitantes y visitantes.

El proyecto contempla la edificación de una infraestructura moderna que estará compuesta por:

Pasarela de ingreso al muelle

Muelle principal

Miradores y áreas de descanso

Área de espera techada

Rampa de acceso universal

Tres puestos de atraque con escaleras

Además, se desarrollarán obras complementarias que incluyen vestíbulo exterior, oficina administrativa, caseta de control, área de recolección de residuos y baterías de servicios sanitarios para hombres y mujeres.

La construcción estará a cargo del Consorcio Muelle 02-2024, bajo la Licitación Mayor N°2024LY-000002-0019200001, con un monto adjudicado de ₡2.095.731.461,78, según la orden de compra N°31845. El plazo de ejecución es de 290 días naturales.

Este proyecto ya cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República, lo que permite dar inicio oficial a su construcción.

El presidente ejecutivo del INCOP, Wagner Alberto Quesada Céspedes, destacó que: “Este proyecto representa otro paso decisivo para impulsar el turismo sostenible y el bienestar de las comunidades locales. Bahía Drake contará con un embarcadero seguro, accesible y con todas las condiciones necesarias para brindar un servicio de calidad a quienes visitan esta zona de gran riqueza natural”.

La obra es posible gracias al compromiso de la Administración Chaves Robles, a través del INCOP y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), reafirmando así la voluntad de esta gestión por fortalecer el desarrollo regional y mejorar la infraestructura portuaria del Pacífico costarricense.