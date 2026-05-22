412 estudiantes de diferentes colegios de la Zona Sur participaron en IV Encuentro de Mujeres STEM de la Universidad Nacional

Por cuarto año consecutivo, la Universidad Nacional llevó a cabo el Encuentro de Mujeres STEM en el campus Pérez Zeledón.

Este 2026, participaron 412 jóvenes de 26 colegios de toda la Zona Sur.

Las participantes, se mostraron más que complacidas.

Para participar, se coordinó con las diferentes orientadoras.

Este año la demanda de inscripción fue muy alta, tanto que quedaron por fuera unas 150 mujeres, por lo que harán actividades en los diferentes colegios.

En la Universidad Nacional sede Región Brunca cada día ofrece más opciones de carreras STEM.

Este tipo de encuentros esperan continuar organizándolo.