Cabalgata de San Carlos de La Amistad los espera este domingo ocho de febrero

Del seis al nueve de febrero serán las fiestas cívicas en la comunidad de San Carlos de La Amistad, donde la principal será la gran cabalgata.

Esta actividad equina será el domingo ocho de febrero. Desde las 10 de la mañana, esperan recibir a los caballistas, para que, a eso de la una de la tarde, se inicie el recorrido.

El costo de pre inscripción e inscripción es de 15 mil colones, la diferencia será en los premios que tienen muchos.

El recorrido es por hermosos paisajes.

Esta cabalgata, es parte de la programación de las fiestas cívicas de la comunidad.

El viernes seis de febrero a las siete de la noche, habrá una noche de karaoke; el sábado 7 de febrero, los partidos de fútbol desde las tres de la tarde y luego, un baile.

El domingo ocho de febrero la cabalgata y el lunes 9 de febrero, una Noche Ranchera con Charro Abarca, Nikol Ureña, Karol Padilla y Ronny Hidalgo.

Para más información, pueden comunicarse a los teléfonos: 8375-7118 y 8485-5469, sobre todo, para la inscripción de la cabalgata.