Ingresos ilegales al Chirripó incrementan durante esta época seca

Las condiciones climáticas de estos meses, hace que muchas personas aprovechen para hacer senderismo, el tema es que algunos buscan ir a lugares de manera ilegal, hasta poniendo en riesgo su vida.

Parques como el Nacional Chirripó en Pérez Zeledón o el Internacional La Amistad en cantones de Buenos Aires y Coto Brus, son visitados de manera legal, pero también hay quienes lo hacen de manera ilegal.

Por esa razón, se hacen constantemente operativos y devuelven a las personas quienes no lo hacen como corresponde.

El mayor problema se da en el Chirripó, donde hasta por semana, han tenido que devolver a personas quienes hacen recorridos no autorizados.

El mayor problema, es que, si ingresan de manera ilegal, no estarían cubiertos.

A estas personas se les hace una advertencia y en una segunda vez, pasa a un delito, por desobediencia a la autoridad.

Incluso, han detectado la organización de actividades masivas para ingresar de manera ilegal.

Por ejemplo, un caso que se dio a finales de noviembre, pero que al final no se concretó.

El ACLAP detecta hasta 50 personas al mes, ingresando de manera ilegal al Chirripó.