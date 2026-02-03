La Expo P.Z. 2026 tendrá un enfoque muy ganadero

Del 12 al 24 de febrero, el campo ferial ubicado en Daniel Flores, será el punto de encuentro para la Expo P.Z. 2026, que viene cargada de actividades, sobre todo con un enfoque muy ganadero.

La inauguración será el 12 de febrero a partir de las seis y media de la tarde.

Con esto, se inician las actividades, habrá exhibición y venta de ganado, con un trabajo que tendrá la Asociación de Cámara de Ganaderos Unidos del Sur.

Habrá muchas actividades taurinas con corridas de toros, barrileras y más, bingos, talleres, juegos mecánicos, conciertos y mucho deporte con carreras, ciclismo, boxeo y futbol sala.

En este momento, se trabaja en mejoras en el campo ferial, para cumplir con todos los requisitos y que las infraestructuras estén en las mejores condiciones.

Asimismo, se trabaja en la distribución de los diferentes espacios, para que la población sepa donde se ubicada cada atractivo.

Un énfasis social, es lo que se quiere con esta actividad, para apoyar a diferentes grupos.

En el caso del cobro del ingreso al campo ferial en Daniel Flores, los días viernes, sábado y domingo, estará a cargo del Club de Leones de San Isidro de El General. También, tendrá la responsabilidad del redondel.

Mientras que, las actividades relacionadas con la ganadería, con la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur.

En cuanto al tope, se estaría haciendo el convenio con la Asociación de Desarrollo Integral de San Cristóbal de Barú y el Comité de Caminos de Caña Blanca.

Y el cobro de los servicios sanitarios, a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, Albergue Dr. Acosta Rúa de Pérez Zeledón.

A partir del 12 de febrero, será la Expo P.Z. 2026.