Cambio de tubería para el centro de El Carmen de Cajón es parte de los proyectos que trabaja la Asada del distrito

La Asada del distrito de Cajón en Pérez Zeledón, tuvo su trigésima asamblea general el sábado 29 de agosto de este 2026, donde se abordaron varios temas, entre ellos, los proyectos que se llevaron a cabo y lo que se viene.

Se informó que este año, se invirtió en la compra de un lote para la construcción de una nueva oficina y bodega para el acueducto, con un costo de 97 millones de colones.

También, se brindaron detalles del avance de la primera etapa y la realización de la segunda etapa, para el cambio de las tuberías de El Carmen de Cajón, ya que las mismas se encuentran en su mayoría obsoletas.

Saben que una de las inversiones a futuro, es la planta potabilizadora.

Esta Asada se tiene un presupuesto de más de 600 millones de colones al año.

Los abonados consideran muy importante la presencia en estas asambleas.

Durante la Asamblea, se detallaron los diferentes informes y se dio un homenaje a José Antonio Díaz Serrano y Carlos Juárez Correa.